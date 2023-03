Barzaghi: «Onana piace in Premier League: l’Inter ha un piano!»

Il giornalista di SportMediaset, Marco Barzaghi, ha parlato questa mattina sul suo canale YouTube concentrandosi principalmente sul futuro di André Onana (vedi articolo). In caso di suo eventuale addio l’Inter avrebbe già in mente un piano.

ONANA − Marco Barzaghi, giornalista di SportMediaset, ha questa mattina parlato attraverso il suo canale YouTube di una questione che riguarda nello specifico la porta dell’Inter. Il suo video si è infatti concentrato sulla posizione e sul futuro di André Onana e su chi potrebbe arrivare in nerazzurro in caso di una sua partenza: «Ci sono stati contatti con Guglielmo Vicario, a un costo di una decina di milioni. Anche perché dall’Inghilterra si parla di una possibile offerta del Chelsea per André Onana. Si parla infatti di 40 milioni di euro, più l’arrivo in nerazzurro di Mendy. Così lui potrebbe andare ad essere un possibile vice di un Vicario che a quel punto potrebbe arrivare. Tra l’altro anche Tottenham e Manchester United sembrano essere interessati: potrebbe esserci perciò anche un’asta su Onana»

Fonte: Canale YouTube [Marco Barzaghi]