Barzaghi: «Occasione importante per l’Inter. Possibile sorpasso»

Matteo Barzaghi parla di occasione per l’Inter. Il giornalista sottolinea su Sky Sport lo stop del Milan a Bologna, c’è la chance per un sorpasso per i nerazzurri.

CHANCE – Matteo Barzaghi alimenta le speranze per l’Inter. Oggi non ci sono alibi, servono i tre punti: «Occasione importantissima per l’Inter, perché dopo il pareggio del Milan ha la chance di superare in questo derby in classifica i rossoneri per la corsa alla Champions League. Sarà un’occasione importante anche per vedere se l’Inter ha capito gli errori del passato, se è maturata ed ha imparato a essere un po’ più continua. Dopo una grande prestazione in Champions League la squadra proverà a ripetersi in campionato. In caso di successo si arriverebbe a 54 punti, guadagnando una posizione».