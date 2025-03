Barzaghi: «Mkhitaryan in panchina in Feyenoord-Inter? Un motivo»

Matteo Barzaghi racconta su Sky Sport la serata della vigilia di Feyenoord-Inter, andata degli ottavi di finale di Champions League. Qualche dubbio di formazione per Simone Inzaghi.

DUBBI DI FORMAZIONE – Matteo Barzaghi spiega alla vigilia di Feyenoord-Inter: «Non posso tranquillizzare sulla situazione dell’Inter. Dovrebbe giocare Asllani in cabina di regia ed è uno dei dubbi di Inzaghi per il de Kuip. Uno riguarda proprio il regista, l’altro la mezzala sinistra. Zielinski è in vantaggio su Mkhitaryan. Da Napoli a oggi ci siamo interrogati su come Inzaghi potrà giocare senza esterni. In effetti l’allenatore utilizzerà Bastoni alto a sinistra nel 3-5-2, quando si abbasserà invece la squadra si posizionerà con il 4-4-2. Il sistema di gioco sarà fluido, ma i principi di gioco saranno gli stessi. L’esclusione di Mkhitaryan è condizionata dal fatto che l’armeno a partita in corso può giocare nella posizione di esterno sinistro. Lui è uno di quelli che si può adattare».

Feyenoord-Inter, il reparto avanzato alla prova del 9!

ATTACCO – Barzaghi conclude sul reparto avanzato prima di Feyenoord-Inter: «Davanti Thuram non è al 100% ma gioca lui con Lautaro Martinez. L’argentino, se dovesse segnare, diventerà il miglior marcatore della storia dell’Inter in Champions League. Thuram nel 2025 ha segnato solo un gol all’Empoli, per cui è obiettivo che non sta vivendo un grande momento. Sarà comunque in campo, 3-5-2 che varierà a partita in corso con due dubbi a centrocampo»