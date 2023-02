Barzaghi: «Miglior Lukaku ancora lontano, servono minuti! Contro il Milan…»

Marco Barzaghi in collegamento su Sportmediaset ha parlato della condizione di Romelu Lukaku dopo la buona prestazione contro l’Atalanta, soprattutto in vista del derby con il Milan.

NON AL 100% – Il collega Marco Barzaghi ha ribadito l’importanza del recupero dell’attaccante dell’Inter, anche se manca ancora molto alla miglior condizione. Poi ha aggiornato riguardo la sua condizione in vista derby: «La distanza dal miglior Romelu Lukaku è ancora abissale. In questo momento risulta molto difficile rivedere che possa giocare titolare nel derby contro il Milan al posto di Edin Dzeko. Per tornare alle origini servono minuti gol e soprattutto gol, ma forse l’aria del derby potrebbe bastare per ritrovare il vero Lukaku».