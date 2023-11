Barzaghi: «Questo il miglior Inzaghi di sempre! Una testimonianza»

L’Inter ha iniziato con otto vittorie, un pareggio e una sconfitta la Serie A, in attesa della partita di domani contro l’Atalanta. Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, fa notare come Inzaghi numeri del genere non li avesse mai raggiunti in carriera.

AI VERTICI – L’analisi di Matteo Barzaghi sull’Inter capolista: «I numeri ci dicono che dopo dieci giornate Simone Inzaghi ha venticinque punti. Solo una volta alla Lazio era riuscito ad averne altrettanti ma era terzo, qui è primo e lo è anche nel girone di Champions League. Inzaghi ha sette punti in più sull’anno scorso e quattro su due anni fa, testimonianza della crescita dell’allenatore non solo nelle coppe».