Barzaghi: «Lukaku? Voleva partire col piede giusto! Gosens indietro»

Matteo Barzaghi, in collegamento su Sky Sport 24, fa il punto sull’Inter reduce dalla vittoria sul campo del Lecce con Dumfries e Lukaku protagonisti. Un commento anche sulle condizioni di Gosens

CRESCITA – Queste le parole di Matteo Barzaghi: «Dumfries? Era sul mercato, se lo chiedi ad Inzaghi. Ha fatto bene quando è entrato, ha portato tanta fisicità, ha preso un palo ed ha fatto il gol alla fine. Ma anche Darmian si è reso pericoloso, assist per Lukaku e belle diagonali in difesa. Gosens? Indietro, non ha trovato ancora il modo di imprimere il suo ritmo e dare il suo contributo. È andato meglio Dimarco, che quando si è alzato sulla fascia ha fatto diversi cross interessanti. Inzaghi è convinto di poter lavorare su tutti quanti e di poterli portare ad alto livello. Lukaku? Fondamentale, ci teneva a partire col piede giusto, soprattutto al primo gol alla prima partita. Voleva rompere subito il ghiaccio».