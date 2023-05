Barzaghi: «Lukaku titolare col Napoli: è la sua occasione!»

In vista di Napoli-Inter, che si giocherà sabato pomeriggio al Maradona alle ore 18:00, Simone Inzaghi sta ragionando sulla possibile scelta dei titolari (vedi articolo). Di questo e di Romelu Lukaku nello specifico ha parlato Matteo Barzaghi a Sky Sport.

OCCASIONE − Matteo Barzaghi, a Sky Sport, ha parlato di Romelu Lukaku e della sua quasi certa titolarità in Napoli-Inter (vedi articolo): «Romelu Lukaku può tornare titolare con il Napoli: è un’occasione importante per lui che, con numeri e gol, sta dimostrando di essere in forma. Deve dimostrare di meritare il posto da titolare nelle finali. Deve giocare bene a Napoli per rendere ermetica la qualificazione alla prossima Champions League. La sua bravura è stata quella di pensare di volta in volta agli impegni. Il suo futuro è da scrivere ancora perché è in prestito dal Chelsea e questo finale può cambiare tutti gli scenari dopo una stagione molto complicata. Se continua così nei 20 giorni più importanti ecco che ha la chance di decidere il suo futuro».