Barzaghi: «A Lukaku serve fiducia per rendere al meglio. Mancata dimensione»

Barzaghi, in collegamento da Torino per Sky Sport 24, ha parlato di Lukaku e del suo momento no dopo le occasioni sbagliate con la Fiorentina. Il numero 90 dovrebbe partire dalla panchina in Juventus-Inter (vedi articolo).



QUESTIONE DI FIDUCIA − Matteo Barzaghi ha detto la sua sul difficile momento per Romelu Lukaku, a seguito della brutta prestazione con la Fiorentina. Le sue parole: «Su Lukaku secondo me è una questione di fiducia. Tutta la stagione lui non è mai riuscito a trovare la sua dimensione in questa squadra. Per via dell’infortunio chiaramente perché è stato due mesi fuori. Poi ha fatto fatica quando è rientrato, c’è stato il Mondiale di mezzo e quindi non ha trovato la continuità per mantenere la condizione fisica a un livello eccellente. Per cui un po’ la questione fisica all’inizio e ora gli sta mancando la fiducia. Ha bisogno di un gol e ha bisogno di segnare: lo dico anche perché, quando è andato nel Belgio, il commissario tecnico Domenico Tedesco ha toccato delle corde. Lo ha reso vice capitano e si è sentito responsabilizzato. Non dico che tutto questo dipenda da Simone Inzaghi, ma è più una questione generale. Se Lukaku si sente al centro della situazione ed è in grado di poter giocare e sbagliare senza aver timore di essere sostituito subito, allora rende al meglio. Capisco anche che un’attaccante deve fare gol e lui ne ha falliti con la Fiorentina. Quindi questa sera è normale che l’allenatore scelga Edin Dzeko perché il belga ha commesso errori importanti».