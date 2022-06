Barzaghi: «Lukaku sarebbe tornato a gennaio! Prestito diverso dagli altri»

In collegamento dalla sede dell’Inter per Sky Sport 24, Matteo Barzaghi dà ulteriori notizie sul ritorno di Lukaku (vedi articolo). Il giornalista, che sei mesi fa lo aveva intervistato svelando la volontà di tornare, fa sapere come sarebbe potuto succedere anche a gennaio.

DI RIENTRO – Matteo Barzaghi ha un altro retroscena, dopo quello sull’avvocato Sébastien Ledure (vedi articolo): «Romelu Lukaku sarebbe tornato a gennaio, dopo l’intervista. Quello che non ha mai ammesso è che già c’erano stati dei problemi, dopo l’intervista. Sapeva benissimo che le cose non erano già buone, non erano andate. Lukaku l’aveva detto ammettendolo candidamente, per questo ha pagato un prezzo molto salato perché si è giocato il favore dei tifosi del Chelsea. Per tornare all’Inter ha affrontato dei momenti difficili, si è andato a scontrare con quella realtà in quel momento. È voluto tornare, torna adesso. Questo è un prestito secco, però con un Lukaku così in gioco è un prestito diverso dagli altri. Poi, chiaramente, se dovesse andare bene o male quello che ha fatto sarà pesante: aver fatto di tutto per tornare».