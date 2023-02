Barzaghi: «Lukaku in rimonta su Dzeko, ma Inzaghi ha un debito»

Marco Barzaghi ha parlato a Tutti Convocati, sulle onde di Radio 24 in vista della gara di Champions League tra Inter e Porto, parlando anche dei probabili undici di Inzaghi.

DUBBIO – Marco Barzaghi ha parlato delle probabili scelte di Simone Inzaghi in vista di Inter-Porto: «La sensazione è che sia un grosso dubbio quello tra Dzeko e Lukaku. Penso ci sia un debito nei confronti di Dzeko che lo ha portato fin qui. Non essendoci ancora il vero Lukaku, credo che bosniaco sia favorito. Ci dicono di un Lukaku in rimonta, vediamo se riuscirà a convincerlo. Sicuramente da subentrato non rende, mentre il Cigno può cambiare la partita. Non do totalmente spacciato De Vrij, che ha riposato contro l’Udinese». Dubbi che entro domani Inzaghi dovrà sciogliere.

CENTROCAMPO – Barzaghi ha poi continuato parlando del centrocampo nerazzurro: «I tre centrocampisti si integrano a meraviglia. Lo abbiamo visto contro l’Udinese. Mkhitaryan ha gradi qualità. Molti storcevano il naso al suo arrivo. Da quando è entrato i campo, non è più uscito. Secondo me Inzaghi non va a a cambiare gli undici che lo hanno portato fin qua. No dimentico Acerbi, che non ha sbagliato una partita. Non ha fatto giocare Osimhen in Inter-Napoli. È tra le scelte che più sta pagando e nessuno lo avrebbe detto. C’era molto scetticismo su di lui». Così Barzaghi sui due colpi di quest’estate.