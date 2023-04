Barzaghi: «Lukaku, margini per restare all’Inter. Altri rinnovi in bilico!»

Barzaghi parla del futuro di Lukaku e dei rinnovi di contratto di altri giocatori in scadenza dell’Inter. Poi dice la sua su alcuni dubbi di formazioni per la sfida di Coppa Italia contro la Juventus. Di seguito le parole del giornalista, intervenuto su Radio Sportiva.

DUBBI – Marco Barzaghi parla della ripresa di Romelu Lukaku e dei dubbi in vista di Inter-Juventus. Così il giornalista sulle frequenze di Radio Sportiva: «La doppietta di Lukaku è stato un segnale importantissimo in un periodo decisivo che non può non far paura anche alla Juventus mercoledì. È un motivo di fiducia per Inzgahi ma anche un dubbio perché adesso deve decidere se schierare mercoledì Dzeko, tenuto a riposo apposta, o ripensarci e puntare su Lukaku. Credo che Inzgahi difficilmente cambierà idea perché l’Inter domenica incontro la Lazio, che è una partita forse più importante di quella contro la Juventus. Ha fatto riposare Dzeko apposta e, credo, continuerà su quella strada. Poi, eventualmente, Lukaku potrebbe entrare dopo, anche perché la partita potrebbe non finire nei 90′, e risparmiarlo un po’ per la sfida di domenica, assolutamente da vincere se si vuole riaprire la speranza per il posto in Champions League. Però, è chiaro che la doppietta contro l’Empoli ti fa venire tanti dubbi, considerando anche la voglia di rivalsa che potrebbe avere dopo i fatti successi all’andata e alle dichiarazioni di alcuni giocatori della Juventus».

Inter, il futuro di Lukaku e di altri nerazzurri

RINNOVI – Barzaghi continua il suo intervento radiofonico parlando del futuro di Lukaku e di altri nerazzurri: «Il suo futuro l’anno prossimo? Quando ho intervistato Marotta, prima di Inter-Benfica, sembrava aver un po’ riaperto dicendo che la volontà del giocatore è molto importante e che si vedrà a fine stagione. Secondo me ci sono margini, anche perché il Chelsea deve rientrare di parecchi soldi spesi male nell’ultima sessione di mercato. Il club inglese potrebbe anche essere propenso a una cessione low-cost, a un saldo di circa 20 milioni di euro, per chiudere una volta per tutte un’operazione davvero dannosa per le loro casse. È tutto da vedere in quest’ultimo mese e mezzo di stagione rimasto all’Inter. Il rinnovo di Calhanoglu sembra già tutto apparecchiato. Per Bastoni c’è ottimismo ma non ancora un accordo. È tutto congelato a quello che sarà il risultato sportivo della stagione. Certi discorsi li puoi fare se hai questo aiuto importante dall’UEFA con la qualificazione alla Champions League del prossimo anno. Se viene a mancare si devono riconsiderare tutta a una serie di situazioni. Lo stesso rinnovo di de Vrij e di Dzeko, se non arrivi in Champions League, è da riconsiderare con altri giocatori più giovani».