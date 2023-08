Barzaghi: «Lukaku ha mostrato fragilità. Perché vuole la Roma»

Barzaghi ha parlato di Lukaku che sembra essere adesso a un passo dalla Roma: le parole del giornalista sull’ex Inter.

AMBIENTE − Matteo Barzaghi ha parlato dell’ex Inter a Sky Sport: «Lukaku ha mostrato alcune fragilità e per rendere al meglio ha bisogno di un contesto che creda in lui. L’ambiente Roma sarebbe adatto per queste esigenze. Lui se trova l’ambiente in cui non viene messo in discussione e viene lanciato come prima firma allora può far bene».