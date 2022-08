Barzaghi: «Lukaku-Lautaro Martinez, un episodio. È questo il segreto»

Matteo Barzaghi ha parlato di un episodio avvenuto ieri sera in Inter-Spezia, che ha visto protagonisti Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

EPISODIO – Matteo Barzaghi, in collegamento da Milano con gli studi di Sky Sport 24, ha parlato della coppia d’attacco dell’Inter, Romelu Lukaku–Lautaro Martinez, ieri sera protagonista in Inter-Spezia. «Racconto un episodio, ieri visto da bordocampo, anche per andare oltre alle immagini che conoscete. A un certo punto Inzaghi chiama Lukaku e gli dice: “Romelu, torna anche tu a darci una mano”. Lautaro vede questa scena e lui torna al posto di Lukaku. Ma lui quello scatto in più per aiutare il compagno, come per dirgli: “Rifiata che vado io al tuo posto”. È questo il segreto della chimica tra i due. Il fatto che o segna uno o segna l’altro, tira un rigore uno o un rigore l’altro, o l’assist o lo fa uno o lo fa l’altro. Nessuno dei due è geloso nei confronti del compagno. E, fra due attaccanti di primo piano, comunque di un livello così alto non è scontato. Mi viene da pensare anche che comunque quando c’era Lukaku, la versione precedente, Lautaro faceva un po’ da braccio destro di Lukaku. Comunque si metteva al servizio di Lukaku. Poi Lukaku è andato via e Lautaro è diventato il primo violino. Adesso che Lukaku è tornato ci si chiedeva: “Ma Lautaro ne risentirà? Avrà ripercussioni sul fatto che lui adesso sia la star della squadra?”. No, sono tornati a fare come facevano prima, quindi a giocare l’uno per l’altro».