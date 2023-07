Barzaghi: «Lukaku-Inter, serve accelerare. C’è il rischio sorpresa!»

Lukaku sta aspettando l’Inter ma non può farlo per molto altro tempo: il Chelsea pressa e il rischio sorpresa è dietro l’angolo. Le parole di Matteo Barzaghi.

RISCHIO SORPRESA − Matteo Barzaghi, a Sky Sport, ha riferito che: «Romelu Lukaku non aspetterà in eterno. Se la situazione non si sblocca, il giocatore deve presentarsi al ritiro del club inglese. Pochettino è stato chiaro. Il belga aspetta, ma non lo farà in eterno anche perché non può farlo. Bisogna accelerare, sennò si rischia la sorpresa».