Barzaghi: «Lukaku ha già la risposta del perché sia voluto tornare all’Inter»

Lukaku è, dalle 20 di oggi, di nuovo un giocatore dell’Inter (vedi articolo). Barzaghi, in collegamento con Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, riepiloga la giornata del belga.

IL GRANDE BIS – Matteo Barzaghi ha “rivelato” per primo la voglia di Romelu Lukaku di tornare all’Inter: era inizio dicembre. Il giornalista, adesso, racconta la giornata del ritorno: «Ho ritrovato il solito Lukaku di sempre, quello con gli occhi buoni ed empatico. Credo che l’amore che ha già ricevuto oggi abbia già dato una risposta al perché sia voluto tornare a Milano: perché si sente a casa e la gente gli vuole bene. Ha trovato quel calore umano che a Londra non ha trovato. Racconto due cose: la mano sul cuore la batteva sempre, poi quando è arrivato stamattina alle 6.20 ai voli privati a Linate ha detto “troppo contento”, non “sono contento”. Era proprio felice, ha ritrovato la cosa che desiderava».