Barzaghi: «Lukaku giocherà titolare, previsti alcuni cambi di formazione»

Il 2023 dell’Inter è stato assolutamente positivo nonostante i continui stop contro le squadre più piccole. Matteo Barzaghi ha dato aggiornamenti da Sky Sport sulla probabile formazione contro il Bologna e ha espresso la sua opinione sulla stagione.

STAGIONE – Matteo Barzaghi ha detto questo su Sky Sport sulle scelte di Inzaghi e la stagione dell’Inter: «L’Inter perse quel famoso recupero con il Bologna, non giocò con la grinta di chi deve vincere uno Scudetto e abbandonò così il tricolore. Adesso non si parla di Scudetto, ma di manetenere il posto in Champions League e il trend positivo confermato mercoledì. Nel 2023 l’Inter sta andando molto bene, tutti quanti confrontati con il Napoli vengono meno. In questi mesi i nerazzurri hanno vinto con i primi in classifica, hanno vinto due volte con il Milan conquistando la Supercoppa Italiana, hanno battuto l’Atalanta e ora anche il Porto. Ci aspettiamo dei cambi di formazione per far ruotare giocatori sulle fasce. Dumfries e Gosens potrebbero tornare titolari, in difesa qualcuno rifiaterà e davanti giocherà Lukaku titolare. Il belga ha dato energia, forza e ha necessità di giocare novanta minuti. Deve ritrovare gli strappi in campo aperto, ha bisogno di avere continuità. Al suo fianco più Lautaro Martinez di Dzeko, ma questi ballottaggi continueranno fino alla fine dell’anno».