Barzaghi: «Lukaku, Dzeko o Lautaro Martinez? Tutti e tre molto motivati»

Barzaghi ha parlato dell’attacco dell’Inter con Lukaku, Dzeko e Lautaro Martinez a battagliare per due maglie. Ognuno di loro, sostiene il giornalista, ha una motivazione valida per scendere dal 1′

ATTACCO NERAZZURRO − Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, si concentra sull’attacco dell’Inter: «Ognuno dei tre attaccanti ha valide motivazioni per giocare. Romelu Lukaku per recuperare al 100% e ha bisogno assolutamente di fiducia e di giocare. Lautaro Martinez è molto carico dopo aver vinto il Mondiale e lo si è visto ieri in conferenza stampa. Il Toro vuole esprimere questa voglia anche in campo con l’Inter. E poi c’è Edin Dzeko, che nelle gerarchie ad inizio campionato partiva dietro, ma che adesso è quasi un titolare inamovibile. Il bosniaco è l’attaccante che sta meglio di tutti».