Barzaghi: «Lukaku-Chelsea è un caso! All’Inter tra i migliori, inspiegabile»

Lukaku al Chelsea è diventato un vero e proprio caso, anche oggi in vista del quarto di finale di UEFA Champions League contro il Real Madrid, l’ex attaccante dell’Inter potrebbe non giocare titolare. Di seguito le parole dell’inviato di Sky Sport, Matteo Barzaghi.

UN CASO – Romelu Lukaku in vista del quarto di finale di UEFA Champions League in programma questa sera andrà nuovamente in panchina. Queste le parole di Matteo Barzaghi, inviato di Sky a Londra: «Da quel che mi risulta Romelu Lukaku in Chelsea-Real Madrid andrà ancora una volta in panchina. Continua il caso e questa storia abbastanza inspiegabile del Chelsea che ha speso 113 milioni per prendersi uno dei migliori centravanti, ma non solo all’Inter ma anche nel Belgio gioca bene quindi prendere una punta del genere per poi giocare senza centravanti è un controsenso su cui Tuchel si è un po’ scontrato».