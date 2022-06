Barzaghi: «Lukaku bis all’Inter? All’inizio ci credeva solo lui. Poi gli incastri»

Per il ritorno di Lukaku all’Inter manca veramente pochissimo, prossima settimana atteso a Milano per le visite mediche. Intanto, Barzaghi ripercorre la trattativa

RITORNO BIG ROM − Matteo Barzaghi, in collegamento dalla sede nerazzurra per Sky Sport, commenta la trattativa per il rientro di Lukaku all’Inter: «All’inizio ci credeva solo Lukaku al ritorno. Ma ci sono stati anche altri eventi come il cambio di proprietà al Chelsea. Con Marina Gravoskaia probabilmente non sarebbe accaduto. Inoltre, il rapporto tra la sua agenzia e Todd Boehly ha facilitato l’operazione. Non è stata nemmeno una trattativa lunga perché l’Inter doveva chiudere entro il 30 giugno, stessa volontà del Chelsea che potrà adesso pensare al nuovo mercato».