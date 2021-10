Barzaghi: «Lazio-Inter emozione particolare per Inzaghi e staff. A Roma…»

Lazio-Inter sarà una sfida certamente speciale per Inzaghi, che in biancoceleste tra campo e panchina ha trascorso oltre 20 anni. Matteo Bzarghi fa il punto sulle emozioni del tecnico nerazzurro ma anche del suo staff. Di seguito le sue dichiarazioni nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24

EMOZIONI SPECIALI – Lazio-Inter non potrà mai essere una sfida come le altre per Simone Inzaghi. Matteo Barzaghi descrive le emozioni del tecnico nerazzurro e del suo staff: «Quanto sentirà la sfida con la Lazio? Tanto perché la Lazio è tutta la sua vita sportiva e anche il suo staff, che lui ha cresciuto e migliorato nel corso degli anni. Per tutta la truppa qui sarà un’emozione particolare. Molti hanno famiglia ancora a Roma, vivranno tutti un sabato particolare e sarà una grande emozione».