Barzaghi: «Lazio-Inter crash test per Lukaku e Inzaghi. Acerbi fatta ma…»

L’Inter giocherà venerdì contro la Lazio per la terza giornata di campionato, test fondamentale sia per Lukaku che per Inzaghi. Ne è convinto Barzaghi che si è espresso anche su Acerbi

CAMPO E MERCATO − Marco Barzaghi dice la sua su Lazio-Inter e sulle ultime mosse dei nerazzurri: «L’Inter sta molto bene anche se con la Lazio arriverà il vero crash-test, si vedrà la prima consistenza di quando sia cresciuto Romelu Lukaku e anche Simone Inzaghi che lo scorso anno ha faticato molto negli scontri diretti. Manca l’ultimo tassello sul mercato, serve ancora un po’ di tempo. Per Francesco Acerbi quasi fatta, ma l’Inter vuole capire le altre due piste Manuel Akanji e Trevoh Chalobah. Per il primo, il Borussia Dortmund ha aperto ma prima deve rinnovare. Se rimangono tutti, direi che è un’Inter più forte dello scorso anno». Le sue parole in collegamento su Radio Radio.