Barzaghi: «Lautaro Martinez uomo decisivo, ecco perché Darmian!»

Matteo Barzaghi ha commentato la partita Milan-Inter di questa sera di Supercoppa Italiana. Il giornalista ha dato diverse chiavi tattiche dagli studi di Sky Sport. Queste le sue parole.

CHIAVE – Matteo Barzaghi ha commentato così dagli studi di Sky Sport la probabile scelta di Matteo Darmian sulla destra per Simone Inzaghi: «Darmian con Skriniar e Barella formano quel trio che ha fatto bene con il Napoli contro Kvaratskhelia. Questi dovrebbero fare lo stesso lavoro con Leao e Theo Hernandez, che spingono sulla sinistra. L’Inter dovrà essere brava con Darmian a coprire difensivamente e con Barella ad inserirsi nel buco che si crea. Il terzino francese ama entrare dentro il campo, anche Lautaro Martinez e Dzeko devono sfruttare quello spazio. Per vincere questa partita ci sarà bisogno di una corsa in più, i gol subiti fuori da San Siro dall’Inter penso siano più una questione mentale».

DECISIVO – Il giornalista ha poi aggiunto sul numero 10 dell’Inter: «Lautaro Martinez può essere l’uomo decisivo come già accaduto nel derby di Coppa Italia dello scorso anno e in quello dell’anno dello Scudetto. Ora è un calciatore in forma dopo i Mondiali sotto tono, è un attaccante che battezza i compagni in allenamento e che si esalta quando c’è da combattere e mettere l’anima in campo. Mi rimarrà sempre l’episodio in cui Lautaro Martinez si è presentato in lacrime sotto la Curva Nord dopo Inter-Sampdoria. Il giocatore è stato quello più tramortito dalle emozioni e sicuramente vuole la vendetta sportiva».