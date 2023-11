Barzaghi: «Lautaro Martinez, occhio alla sfida con Scamacca! Un dato»

Atalanta-Inter di sabato (ore 18) sarà anche Lautaro Martinez contro Scamacca. Una sfida nella sfida che Barzaghi ripercorre nei numeri, durante un collegamento con Sky Sport 24.

BOMBER CONTRO – Matteo Barzaghi, a poco più di quarantotto ore da Atalanta-Inter, valuta il rendimento di Lautaro Martinez: «Difficile toglierlo in questo momento. Non solo perché è il leader di questa squadra e il capitano, ma anche perché è in lotta per il titolo di capocannoniere. Ha giocato finora 1073’, davanti a Henrikh Mkhitaryan, Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella e tutti gli altri dell’Inter. Ha trovato una rete ogni 73’, ne ha undici in dieci giornate e il secondo è Gianluca Scamacca: sarà lo scontro fra i primi due migliori marcatori del campionato per minuti. Ma, come per Simone Inzaghi, anche Lautaro Martinez è al miglior inizio di sempre».