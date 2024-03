Barzaghi: «Lautaro Martinez, un gesto significativo. Voglia di incidere!»

Matteo Barzaghi spiega le sensazioni dallo spogliatoio nerazzurro, soffermandosi sul capitano Lautaro Martinez. Il giornalista evidenzia un gesto dell’argentino.

ARCHIVIARE – Alla vigilia di Inter-Napoli il giornalista Matteo Barzaghi racconta sensazioni e attese dei nerazzurri. Dopo quanto accaduto a Madrid l’inviato di Sky Sport 24 spiega: «Lautaro Martinez è il giocatore più atteso per questo Inter-Napoli perché è il capitano e come gli altri è rimasto scosso dalla conclusione della Champions League. Si è parlato tanto del rigore sbagliato ma penso che lui sia il primo a voler andare avanti e chiudere quella pagina. Mi rimane una scena del Metropolitano: Lautaro Martinez che accompagnava per una decina di metri dalla linea del centrocampo il compagno che andava a tirare il calcio di rigore e poi lo aspettava lì. E quando tornava andava a consolare il compagno e lo riaccompagnava all’interno della squadra che attendeva sulla linea del centrocampo. Un comportamento da capitano vero, un gesto da cui si deve ripartire. Uno spirito di gruppo per dimenticare la Champions League e continuare in campionato. Lautaro Martinez vorrebbe sicuramente incidere anche in Inter-Napoli».