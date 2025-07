Barzaghi: «Lautaro-Calhanoglu, due soluzioni. Mossa saggia di Chivu!»

La fine del Mondiale per Club segna una profonda spaccatura nell’Inter, con un contrasto che vede protagonisti Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu. Il giornalista Matteo Barzaghi fa luce sul momento nerazzurro, spiegando quelle che possono essere le soluzioni ed evidenziando le mosse di Cristian Chivu.

SEGNO – Matteo Barzaghi, intervenuto nello studio di Sky Sport, fa il punto sulla situazione in cui si trova l’Inter dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club: «Tutto quello che è accaduto dopo la partita col Fluminense ha lasciato il segno nello spogliatoio dell’Inter. E prima di separarsi era fondamentale che tutta la squadra si sedesse in una sala riunioni per guardarsi negli occhi e andare a chiarire alcuni punti che erano sul tavolo».

Crisi Inter? Le sensazioni di Barzaghi sullo spogliatoio di Chivu dopo il confronto Lautaro Martinez-Calhanoglu

SFOGO E CHIARIMENTI – Matteo Barzaghi prosegue: «Lautaro Martinez, da capitano che dà un segnale forte, chiama in causa tutti con le sue dichiarazioni. Soprattutto dopo la risposta di Calhanoglu era necessario un confronto collettivo, perché è necessario contestualizzare lo sfogo del capitano. Se ha pensato di dire quelle cose era giusto che le spiegasse a tutta la squadra. Un saluto senza questa riunione avrebbe lasciato un po’ di cose non dette, che invece andavano affrontate nello spogliatoio».

DUE SOLUZIONI – Sulla posizione del Presidente dell’Inter, Matteo Barzaghi dichiara: «Chi meglio di Marotta per agire con la diplomazia? Lui ha spiegato che non c’è alcun problema in caso di addio del turco. Si parlerà con Calhanoglu, se vorrà andare via lo espliciterà e le porte saranno spalancate, di fronte a un’offerta giusta, ovviamente. Finora l’intenzione del calciatore è rimasta un po’ nell’aria. Il mercato risolverebbe un po’ la questione, perché il grosso della spaccatura arriva con la risposta di Calhanoglu a Lautaro Martinez. Le frasi del turco mettono in antitesi i due giocatori: o la diplomazia o forse, più plausibile, il mercato andrà a risolvere la situazione».

SAGGEZZA E NOVITÀ – Infine, Matteo Barzaghi afferma: «L’Inter e Chivu erano ingiudicabili in questo Mondiale per Club. Nonostante ciò il nuovo allenatore ha messo in mostra cose positive, a cominciare dalla riunione che ha convocato, ma anche il suo essere tatticamente capace di passare da un sistema all’altro con agilità. Ha dimostrato saggezza nel gestire un momento non facile per una squadra che si doveva rialzare da una sconfitta particolarmente delicata. Ha permesso ai giocatori di uscirne, ma non poteva fare miracoli di fronte alla condizione fisica della squadra. Non ha avuto un ritiro, la possibilità di allenarli dal punto di vista tecnico-tattico. Ha sistemato due, tre, cose, ci ha fatto vedere che punta sui giovani, ha fatto esplodere Pio Esposito subito, una pressione più alta, un gioco più verticale. Ma per giudicare tutto il suo lavoro ci vorrà sicuramente più tempo».