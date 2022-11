Barzaghi: «Inzaghi ha avuto un’idea interessante. Ecco il motivo della svolta»

Matteo Barzaghi ha commentato la situazione di Simone Inzaghi e la sua crescita nelle ultime settimane. L’inviato di Sky Sport ha elogiato l’allenatore piacentino e sottolineato il cambiamento avvenuto all’interno dello spogliatoio dell’Inter rispetto ad inizio anno.

CAMBIAMENTI – Sembra evidente il cambio di atteggiamento dei giocatori dell’Inter rispetto all’inizio della stagione. L’inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi ha voluto raccontare così il momento dei nerazzurri e i meriti di Simone Inzaghi: «Merita elogi. Se si vuole attribuire il merito ai giocatori e al loro confronto nello spogliatoio, allora di conseguenza prima non c’erano demeriti dell’allenatore. Inzaghi sa trasmettere un’idea di calcio ai suoi giocatori. La cosa più interessante è stata Calhanoglu davanti alla difesa, una scelta simile a quella di Luis Alberto abbassato come mezz’ala alla Lazio. Quello che non andava prima non era il gioco, non era responsabilità esclusivamente di Inzaghi. Non c’era il giusto atteggiamento mentale tra i calciatori. Quando si dicono stanchi di lamentarsi tra di loro in campo, riconoscono le loro responsabilità. Ci sono meriti tattici di Inzaghi, ma la svolta è mentale nei giocatori quando hanno deciso di seguirlo».