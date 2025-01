Barzaghi: «Inzaghi uomo di coppa! Lautaro Martinez agitato»

Simone Inzaghi è ormai riconosciuto come l’uomo delle partite secche, lo ricorda Matteo Barzaghi su Sky Sport. Inter-Milan questa sera, finale di Supercoppa Italiana alle ore 20.

SPECIALITÀ – Negli ultimi anni la Supercoppa Italiana è stata la casa dell’Inter. Da quando è arrivato l’attuale allenatore i nerazzurri non hanno mai perso la finale. Tre successi contro Juventus, Milan e Napoli. Matteo Barzaghi ipotizza un bis per un motivo: «Simone Inzaghi è uomo di coppa e trofei, si è specializzato in Supercoppa. Tre consecutive vinte con l’Inter dal gol di Sanchez. Inzaghi è un allenatore che sa trovare sempre la chiave giusta nelle partite secche, l’anno scorso la decise Lautaro Martinez contro il Napoli allo scadere».

Inzaghi in Inter-Milan con due attaccanti obbligati

SINGOLI – L’attacco per Inzaghi sarà diverso dal solito. Marcus Thuram ha subito un’elongazione e partirà dalla panchina, Joaquin Correa un affaticamento e sarà con il francese. Barzaghi sottolinea le particolarità legate agli attaccanti che scenderanno in campo per Inzaghi questa sera in Inter-Milan: «Taremi vivrà una serata particolare ed è da tener d’occhio. Affronterà Conceicao che è il suo passato. L’altro tema è Lautaro Martinez, che ha detto di essere abituato a viver momenti così senza segnare gol. Questo è il peggiore per lui, ha fatto trasparire agitazione. Questa potrebbe essere comunque la serata per sbloccarsi».