Barzaghi: «Inzaghi, periodo difficile in un momento. Bonus sprecato»

Barzaghi su Sky Sport ha raccontato un periodo difficile di Simone Inzaghi all’Inter in un momento specifico della stagione.

UN PERIODO DIFFICILE – Matteo Barzaghi in collegamento con gli studi di Sky ha raccontato un periodo difficile di Simone Inzaghi da quando è all’Inter in questa stagione: «A febbraio è stato il momento più difficile di Simone Inzaghi in questa stagione, in quel momento quando l’Inter incassa la sconfitta nel derby dove aveva giocato meglio del Milan, dopo Liverpool poi arriva anche la sconfitta con il Sassuolo in casa, la squadra si è rialzata e ha sprecato il bonus Bologna».