Barzaghi: «Inzaghi? Non si tocca. Ma l’Inter adesso chiede una cosa!»

L’Inter in questo momento è di nuovo in testa alla classifica in Serie A, scavalcando il Napoli. Matteo Barzaghi ha espresso la sua opinione sull’operato di Simone Inzaghi fino ad ora.

CONFERMA – L’Inter in questo momento è prima in classifica dopo ben 23 giornate di campionato. Dopo la terza giornata di Serie A ha lasciato lo scettro al Napoli, recuperandolo solo nell’ultima giornata giocata. Matteo Barzaghi, a Sky Sport, è stato interrogato sul futuro di Inzaghi nel caso in cui dovesse perdere questo scudetto come già successo in favore del Milan. Il giornalista si è espresso così: «In questo momento è difficile discutere Inzaghi dopo le stagioni che ha fatto. Non possiamo prevedere come andrà a finire, però Marotta ha detto espressamente che sarebbero orgogliosi di andare avanti con lui. La speranza è quella di poter vincere un altro scudetto. Bisogna considerare che è molto difficile confermarsi, soprattutto in una Serie A che ha visto crollare le squadre che avevano vinto nell’anno precedente. Al momento Inzaghi non è in discussione.

Inter, Inzaghi ha riportato l’Inter in vetta

CIÒ CHE CONTA – L’Inter vede in Simone Inzaghi la continuità del progetto che si sta cercando di portare avanti. Il giornalista ha concluso il discorso dicendo: «Tutto deve procedere in una maniera normale, quindi o si vince o si arriva a competere fino alla fine. Per la società, da quello che ha detto Marotta, è fondamentale che l’Inter sia li a giocarsela. Deve essere ambiziosa fino alla fine. Poi se vincerà qualcun altro e sarà più bravo di Inzaghi, dell’Inter e dei giocatori, gli verrà riconosciuto. L’importante è che sia in lizza per tutti gli obiettivi».