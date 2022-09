Barzaghi: «Inzaghi non l’unico capro espiatorio! Giornata importante per l’Inter»

Oggi nuovo summit tra la dirigenza dell’Inter e Simone Inzaghi. Il collega Marco Barzaghi in un video pubblicato sul suo canale YouTube ha parlato della situazione in casa nerazzurra.

DIFFICOLTÀ – Marco Barzaghi parla delle difficoltà dell’Inter, sottolineando che non può essere solo colpa di Inzaghi: «Giornata molto importante perché va in scena la ripartenza, un nuovo incontro per cercare di ripartire e analizzare tutta la situazione e magari pensare anche un ritiro al caldo durante il Mondiale, a Dubai. La sostituzione di Inzaghi non viene neanche presa in considerazione, però servono delle risposte dall’allenatore e dai giocatori che verranno messi davanti alle proprie responsabilità. Non può essere solo Inzaghi il capro espiatorio. I giocatori in campo non si divertono più e passano le partite a mandarsi a quel paese: tutte cose da risolvere».