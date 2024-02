Barzaghi: «Inzaghi meglio di tre big dell’Inter! E può anche migliorare»

Al terzo anno all’Inter, Inzaghi sta riuscendo a ottenere il rendimento ottimale per vincere la Serie A. In collegamento da sotto la sede del club per Sky Sport 24, Barzaghi segnala un possibile ulteriore miglioramento.

AL MEGLIO – Matteo Barzaghi guarda come Simone Inzaghi sta gestendo l’Inter in questa stagione: «I numeri sono molto belli. Il pericolo principale è quello di potersi sedere un pochino, l’unico errore è potersi fermare. In questo momento Inzaghi sta andando meglio di José Mourinho, Luciano Spalletti e Antonio Conte. Solo Roberto Mancini nella stagione 2006-2007 aveva fatto 57 punti in campionato. Su nove scontri diretti in campionato, otto vittorie e un pareggio con ventiquattro gol fatti e tre subiti. L’Inter sta avendo un percorso perfetto in campionato, sicuramente c’è ancora da lavorare perché ieri poteva segnare di più e non l’ha fatto. C’è un gap da difendere in classifica e da aumentare. Ha preso tanti giocatori che si sono rivelati, penso a Hakan Calhanoglu che spostato da regista ha avuto un rendimento eccezionale. Ieri una partita molto positiva per il turco, giocatore che ha toccato più palloni, preso un palo e fatto lanci illuminanti: è stato il migliore in campo, insieme a Benjamin Pavard in difesa».