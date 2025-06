Barzaghi: «Con Inzaghi Inter in vetta all’Europa, con Conte nemmeno agli ottavi»

Barzaghi difende l’operato di Simone Inzaghi all’Inter. Il giornalista ha fatto un parallelismo con quanto invece fatto da Conte, che per due volte di fila non è arrivato agli ottavi di finale di Champions League.

POCO RISPETTOSO – Se Stefano Agresti si scaglia contro Simone Inzaghi a Radio Radio Mattino Sport e News, Marco Barzaghi, invece, prende le difese dell’ormai ex allenatore dell’Inter. Ecco cos’ha detto: «Non è vero che Inzaghi abbia detto a Barella e Bastoni di venire in Arabia. Perché lui non ha deciso prima della finale. Facendo un parallelismo con Mourinho, mica i giocatori si possono far condizionare dalle voci di addio. Il dare tutte le colpe a Inzaghi mi sembra poco rispettoso. È riuscito a portare l’Inter in vetta all’Europa quando con Conte non riusciva nemmeno ad arrivare agli ottavi di Champions League. Far passare Inzaghi il responsabile degli scudetti persi… Se Arnautovic da due passi non fa gol o se la squadra stacca la spina dopo il 2-0 col Parma non è che colpa di Inzaghi. E poi anche la società poteva anche fare qualche acquisto a gennaio. Acerbi sta riflettendo di seguire l’allenatore, gli hanno offerto 5 milioni l’anno». Il riferimento a Marko Arnautovic è relativo al gol sbagliato a Inter-Lazio, penultima giornata.