Barzaghi: «Inzaghi ha bisogno anche di Arnautovic e Sanchez»

In collegamento da Milano per Sky Sport Matteo Barzaghi dà gli ultimi aggiornamenti sull’Inter, in particolare su Marko Arnautovic e il bisogno per i nerazzurri degli attaccanti.

BISOGNO – Barzaghi aggiorna: «Arnautovic lavorerà per rientrare l’8 novembre col Salisburgo. A inizio novembre rientrerà ad allenarsi con il gruppo se tutto andrà bene. L’obiettivo è averlo in trasferta in Austria in Champions League. Sarebbe positivo, perché aldilà di Lautaro Martinez e Thuram Arnautovic e Sanchez hanno latitato e fatto poco bene. C’è bisogno di tutti per Inzaghi»