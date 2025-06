Barzaghi: «Inzaghi? Credo fumata nera! Il contatto con Fabregas ha un significato»

Barzaghi parla dell’imminente incontro tra l’Inter e Inzaghi. Il giornalista poi si proietta pure su Cesc Fabregas, suo possibile successore.

POCHI MINUTI ALL’ORA X – Marco Barzaghi, in collegamento su Tutti Convocati, si è espresso in questo modo sull’imminente summit Inzaghi-Inter: «Credo che la fumata sarà nera. Da fonti vicine c’è ancora un’apertura, un 50 e 50 di proseguire con Inzaghi, ma dal fronte Inzaghi credo che ci sia grande amarezza. E non escludo che si possa prendere un anno sabbatico. Una parte dei tifosi lo ha messo nel mirino, ci sono le richieste delle due parti. L’Inter ha contattato Fabregas, questo lo possiamo confermare, vuol dire che si sta andando in quella direzione lì. Il parallelismo con Napoli è simile ma agli antipodi pure, perché lì c’era grande entusiasmo per la vittoria dello scudetto, qui grande amarezza. Verranno messi punti sul tavolo che non sono piaciuti come le dichiarazioni all’open day, il suo rapporto con la squadra, i giocatori che sono stati così spenti in finale. Non credo neanche che sia un discorso economico o di rinnovo, ma di supporto tecnico o morale. Anche la questione arbitri ha inciso molto, dopo il silenzio stampa Marotta aveva annacquato tutto. Se poi c’è un Napoli che prende De Bruyne e che tratta David e vedi un’Inter che tratta Bonny e prendere solo giovani, sono ulteriori discorsi sul tavolo».