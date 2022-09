Barzaghi: «Inzaghi, fiducia confermata dall’Inter. Serve un cambio mentale»

Inzaghi ha ancora la fiducia di Javier Zanetti e dell’Inter (vedi articolo). Barzaghi su Sky Sport 24 spiega l’importanza di ricominciare al meglio alla ripresa, puntando sul lavoro di gruppo per provare a raddrizzare la stagione.

ANCORA FIDUCIA – Simone Inzaghi può ancora fare bene con la sua Inter. Secondo Matteo Barzaghi, infatti, importante aver ribadito la fiducia nei confronti del tecnico nerazzurro: «Con le sue parole Javier Zanetti da Trento ribadisce la fiducia a Simone Inzaghi, che c’è sempre stata. Insieme, ovviamente, anche alla necessità di coesione in un momento non semplice. È anche il caso, però, di capire perché l’Inter abbia senza dubbi confermato questa situazione di vicinanza all’allenatore».

Il passato è dalla parte di Inzaghi, ma ora tocca a lui

I NUMERI DEL FUTURO – Simone Inzaghi, però, ora deve metterci del suo. La storia dell’Inter è importante, ma ora bisogna scrivere il futuro: «Bisogna dire, però, che Simone Inzaghi ha già messo in bacheca due trofei l’anno scorso, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Ha visto sfuggire lo scudetto e questo ha lasciato un po’ di strascichi. Che si rivedono anche quest’anno, in alcuni momenti in cui la squadra si fa prendere dall’ansia e si perde durante le partite. Però, proprio forte di questi numeri, Inzaghi potrà lavorare serenamente. Adesso lo sta facendo con pochi giocatori, perché tanti sono in Nazionale. Ma quando torneranno tutti dovrà impegnarsi per ripartire dopo la sosta e provare a raddrizzare una stagione. Non bisogna calcolare solo i lati negativi di una situazione complicata. Però, poi, i numeri più importanti sono quelli che aspettano l’Inter alla ripresa, iniziando con la Roma (vedi articolo) e con il Barcellona. Quindi, la fiducia c’è. Ma va anche certificata sul campo, con un cambiamento nella mente e nei risultati, per evitare cose che sono già successe, come a Udine». Con un occhio alle prossime sfide dell’Inter, Matteo Barzaghi conclude il suo intervento a Sky Sport 24.