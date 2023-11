Barzaghi: «Inzaghi deve sanare una cosa. Scatto mentale Inter»

L’Inter cerca di trovare il titolo numero venti in Serie A, con questa sosta arrivata da primi in classifica. Barzaghi, in collegamento dall’esterno della sede in occasione dell’ultima edizione di Sky Sport 24, parla delle necessità di Inzaghi.

LA CRESCITA – Matteo Barzaghi valuta i cambi fra l’Inter di Simone Inzaghi fra la scorsa stagione e questa: «Non solo la finale, ma direi proprio tutto il percorso fatto in Champions League l’anno scorso. Perché anche quando sconfigge il Barcellona a San Siro si capisce qualcosa, poi dopo il 3-3 al Camp Nou aumenta l’autostima. Quindi l’eliminazione del Porto, il Benfica e il Milan che dà grande consapevolezza. Con la finale di Champions League giocata alla pari. Henrikh Mkhitaryan l’altra sera, dopo il Frosinone, ha detto che una qualità della squadra è che quando sono in difficoltà trovano il modo di venirne fuori. È una squadra che ha carattere, quest’anno tutti sono della stessa idea che il campionato è un qualcosa di irrisolto. Anche nel percorso di Inzaghi, che in coppa è fantastico ma in campionato deve sanare il primo anno dove perse lo scudetto in favore del Milan. Tutta la squadra ha fatto uno scatto di natura mentale, ora c’è un’unità di intenti fra società, squadra e tifoseria».