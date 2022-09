Barzaghi: «Inzaghi, buone notizie dalle nazionali! Inter, servono due cose»

Matteo Barzaghi, in collegamento su Sky Sport 24, fa il punto sull’Inter. Dalle nazionali arrivano buone notizie per Inzaghi, in attesa della sfida alla Roma dell’1 ottobre

SORRISI – Matteo Barzaghi fa il punto sull’Inter e sui calciatori nerazzurri impegnati con le rispettive nazionali: «In un momento in cui non c’era entusiasmo ad Appiano per via dei risultati non soddisfacenti in campionato, penso alle tre sconfitte, vedere i calciatori che ritrovano il sorriso in Nazionale fa sempre bene. Con l’Italia abbiamo visto un ottimo Dimarco che ha giocato bene, e queste sono buone notizie per Inzaghi che vede giocatori che ritrovano il sorriso. Non solo il laterale, Lautaro Martinez ha segnato con l’Argentina. Dumfries ha fatto un assist con l’Olanda. Anche Acerbi ha fatto una buona prestazione, Barella non brillantissimo, in questo inizio di stagioni ha alternato cose molto belle ad altre meno soddisfacenti, in cui non è stato il “vero Barella”. Tutti devono ritrovare un po’ il ritmo e ritrovare condizione mentale e fisica. Un sorriso dalle nazionali può aiutare Inzaghi».