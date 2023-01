Barzaghi: «Inzaghi, a Milano hanno capito una cosa! Milan-Inter, 2 nomi»

Inter e Milan si sfideranno domani (mercoledì) alle 20 a Riad nella finale di Supercoppa italiana (vedi ultime). Matteo Barzaghi, intervenuto dagli studi di Sky Sport, parla della capacità di Inzaghi di far bene nella partita secca ma anche dei possibili trascinatori nerazzurri

PARTITA SECCA – Inter e Milan tra poco più di 24 ore si sfideranno nella finalissima di Supercoppa italiana, trofeo che Simone Inzaghi ha già vinto: «Se guardiamo al suo palmares sono finali vinte in modo importante – afferma Matteo Barzaghi -, per cui a Milano hanno già imparato a capire che nella partita secca Inzaghi sa schierare bene la formazione e dare le giuste motivazioni, gestendo bene la partita anche nell’arco dei 120 minuti. Inzaghi è bravo anche a dare ai suoi giocatori i compiti giusti».

TRASCINATORI – Barzaghi prosegue parlando del recupero di Romelu Lukaku e di due possibili trascinatori: «In una delle due partite più belle dell’Inter, quella contro il Napoli, se andiamo a vedere il belga, pur non segnando, ha dato un grande contributo. Dzeko e Lautaro Martinez sono fondamentali ma avere Lukaku a disposizione sarebbe una bella mossa per Inzaghi. Trascinatori? Io dico Lautaro perché è quello che ha sofferto di più per lo scudetto perso, ci tiene ed è in in una serie positiva di trofei. Il secondo dico Barella perché ha appena recuperato, è tornato in squadra, tornerà titolare ed è fondamentale».