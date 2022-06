Barzaghi: «Inter, da Zhang omaggi e rassicurazioni. Toccate corde giuste»

Steven Zhang è stato prima in sede Inter e poi a Interello dove ha ringraziato tutti i dipendenti dell’Inter con importanti rassicurazioni in vista del futuro. Le parole di Barzaghi

CARTOLINA − Oggi in sede giornata meno frenetica rispetto a ieri. Si è visto però il patron nerazzurro Zhang. Così Matteo Barzaghi su Sky Sport 24: «Steven Zhang oggi in sede Inter a Milano, poi è stato a Interello in cui ha incontrato e ringraziato i dirigenti e tutti i dipendenti dell’Inter per il lavoro svolto. Ha toccato le corde di tutti. Lukaku-Dybala sarebbe un doppio grande colpo e poter avere a entrambi significherebbe presentarsi con una pesante cartolina a questo mercato estivo».