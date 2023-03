Barzaghi: «Inter, Vicario solo in un caso. La Juventus può inserirsi»

L’Inter pensa al futuro e alle questioni legate al mercato per non farsi trovare impreparata (vedi articolo). Su un’eventuale operazione nello specifico ha parlato questa mattina, tramite il suo canale YouTube, il giornalista di SportMediaset Marco Barzaghi. Le parole sulla questione legata a Guglielmo Vicario.

VICARIO − Marco Barzaghi, giornalista di SportMediaset, ha riferito tramite il suo canale YouTube le novità riguardanti una possibile operazione per Guglielmo Vicario. Ecco le sue parole: «Su Guglielmo Vicario bisogna fare attenzione per il futuro, si sta muovendo seriamente anche la Juventus. Quindi è ancora tutto da vedere. C’è stato un contatto confermato esplorativo, solo nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta per André Onana. Solo davanti a un’offerta irrinunciabile».