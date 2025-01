Barzaghi: «Inter, umore al massimo. Il derby arriva al momento giusto!»

Matteo Barzaghi racconta le sensazioni nello spogliatoio dell’Inter all’indomani dal successo in Champions League sul Monaco e in vista dell’importante derby di campionato contro il Milan di domenica.

LO SPOGLIATOIO – Matteo Barzaghi, in collegamento da Milano per Sky Sport 24, riporta l’atmosfera nerazzurra dopo l’accesso diretto agli ottavi di Champions League: «C’è buon umore nell’Inter ed è anche giusto così, dopo un grande traguardo raggiunto in Champions League e con il derby alle porte. Nel post partita della gara di Monaco a tutti i giocatori abbiamo posto delle domande sul match contro il Milan di domenica. Dai sorrisi, di botto, passavano un pochino ad irrigidirsi, dicendo che nel prossimo derby si cambia competizione e si va di rivincita dopo quello perso in finale di Supercoppa Italiana. Si vedeva dagli occhi dei calciatori che Milan-Inter la sentono e che non vedono l’ora di giocarla, dopo due derby persi in stagione. Soprattutto per una squadra come quella di Inzaghi, che nelle passate stagioni ne ha vinti sei di fila, compresi quelli di Champions League e scudetto».

Milan-Inter, lo stato di forma della squadra di Inzaghi

LE RISPOSTE – Matteo Barzaghi prosegue, in vista della sfida di domenica pomeriggio: «Il derby arriva nel momento giusto perché la vittoria sul Monaco per 3-0 con tripletta di Lautaro Martinez ha messo in evidenza l’ottimo stato di forma psico-fisico della rosa. La difesa ha preso un solo gol in tutta la Champions League e l’attacco segna a ripetizione, tra Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Quest’ultimo sta vivendo una stagione stratosferica e il capitano ha iniziato a mettere dentro il pallone come sa fare. Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi sono rientrati in gruppo, domani dovrebbero fare tutto il lavoro con i compagni. Se tutto andrà bene saranno a disposizione per Milan-Inter».