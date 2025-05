Barzaghi: «Inter, tutto pronto! Lautaro Martinez spinge»

Matteo Barzaghi, inviato di Sky Sport, in diretta da Appiano Gentile alla vigilia di Inter-Barcellona, ha parlato della possibilità di rivedere Lautaro Martinez e Benjamin Pavard dal primo minuto.

RIENTRI – Matteo Barzaghi, in collegamento con Sky Sport, ha parlato del rientro dei due nerazzurri in vista della semifinale di Champions League in programma domani. Queste le sue parole: «Tempo da lupi a San Siro. Come contro il Bayern Monaco, anche oggi piove se vogliamo vederla così. Anche la pioggia può essere un fattore per la partita, magari con un campo pesante. I giocatori dell’Inter non sono ancora arrivati, nel pomeriggio ci sarà l’allenatore. Lautaro Martinez ce lo aspettiamo da titolare, buone possibilità di recuperare. Conoscendo anche Lautaro Martinez, l’argentino non perderebbe questa partita per nulla al mondo. Nell’allenamento sarà in gruppo. Sarà un momento importante, a cercato di restare a riposo per rientrare oggi. Un po’ come ha fatto Thuram. Pavard testerà la caviglia oggi, ma se risponderà bene potrebbe iniziare dal primo minuto anche il francese. All’Inter serve Lautaro Martinez anche per il suo carisma».