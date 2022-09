Barzaghi: «Inter-Torino spartiacque. Lautaro Martinez si è preso San Siro»

L’Inter ha raggiunto la vittoria nel finale contro il Torino nonostante una brutta prestazione. Tra i migliori Lautaro Martinez che ha giocato con sacrificio e a tutto campo. Matteo Barzaghi lo esalta

RISPOSTE − Barzaghi analizza la gara tra Inter e Torino: «Grande spartiacque la partita di ieri perché un pareggio o una sconfitta avrebbero avuto brutti contraccolpi. Bravo Inzaghi a rimanere calmo. Varie risposte da San Siro: prestazione da campione di Handanovic dopo l’avvicendamento con Onana in settimana, Lautaro Martinez sempre più a servizio dei compagni. Ha fatto una partita splendida, praticamente ha giocato tutto campo. Il pubblico era freddo, al 20′ ha iniziato a fischiare. La prestazione dell’Inter non era buona e lui ha preso per mano il pubblico. La gente ha visto questa voglia nonostante le difficoltà mentali e fisiche. Ha iniziato a proseguire Lautaro Martinez». Il giornalista ha parlato in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport.