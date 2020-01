Barzaghi: “Inter sulle spalle di Lukaku e Lautaro Martinez, Conte spinge”

Condividi questo articolo

Antonio Conte preme per avere dei rinforzi in attacco perché l’Inter si sta reggendo solo sulle spalle di Lukaku e Lautaro Martinez

SOLO IN DUE – Tra i motivi per cui l’Inter, spinta da Antonio Conte, sta cercando rinforzi in attacco c’è la mancanza di alternative a Lukaku e Lautaro Martinez. Il punto di Matteo Barzaghi per Sky Sport: «L’Inter fino a questo momento non ha potuto fare scelte davanti, è tutto Lukaku e Lautaro Martinez. Politano è stato sfortunato, Sanchez ha quattro presenze e un gol, Esposito è stata una sorpresa e ha fatto 1 gol in quattro presenze. Tolti i primi due i gol del reparto offensivo sono solo due. Questo è collegato al mercato ed è la ragione per cui Conte preme per avere Llorente o Giroud ma anche Eriksen che con calci piazzati e aperture può dare nuovi sbocchi in attacco. Il reparto però ha vissuto solo su Lautaro e Lukaku e nei giorni in cui nessuno dei due è in giornata non ci sono alternative, Sanchez non è ancora in condizione, non ha mai giocato per il suo infortunio e l’Inter si è trovata senza la prima scelta per dare un cambio perché quando non girano quei due diventa difficile».