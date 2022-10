Barzaghi (SM): «Inter, stop Lukaku come Gosens! Stendiamo un velo pietoso su…»

Marco Barzaghi, ospite nella trasmissione “Tutti Convocati” su Radio 24, ha parlato dell’infortunio di Lukaku e del caso Curva Nord. Alla vigilia di Bayern Monaco-Inter il giornalista di Sport Mediaset dice la sua dopo i fatti di Inter-Sampdoria.

PROBLEMI INTER − Marco Barzaghi è intervenuto sulla situazione relativa al nuovo stop di Romelu Lukaku: «Quello di Lukaku è uno stop prettamente precauzionale per evitare ulteriori problemi, come era avvenuto lo scorso anno con Robin Gosens. Il belga ha una condizione muscolare importante e, sollecitando troppo il muscolo per rientrare il prima possibile, ha portato a questo risentimento alla cicatrice». Il giornalista di Sport Mediaset ha poi espresso una sua opinione sul caso relativo alla Curva Nord avvenuto in Inter-Sampdoria: «Situazione gestita molto male da tutti. Stendiamo un velo pietoso. E direi che così è più che sufficiente».