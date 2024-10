Barzaghi: «Inter-Stella Rossa? C’è doppia curiosità! Inzaghi chiaro»

Stasera Inter-Stella Rossa, match valido per la seconda partita di Champions League. Il giornalista si focalizza sulle scelte di Inzaghi.

DOPPIA CURIOSITÀ – Matteo Barzaghi, in collegamento direttamente da San Siro per Sky Sport 24, ha presentato la partita di questa sera di Champions League con la Stella Rossa: «Inter che vuole confermare la prestazione di Udine. La notizia è sulle conferme della formazione, con un turnover importante: sette cambi rispetto a Udine. Taremi e Arnautovic a caccia del loro primo gol, curiosità per entrambe. Si cercano risposte dall’austriaco, oggi grande chance. Inzaghi? Decisioni chiare e nette, che fanno capire la voglia di ruotare per avere in forma i suoi giocatori in vista del Torino».