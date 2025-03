Barzaghi: «Inter, sosta nel momento giusto! A Bergamo una cosa»

Barzaghi ha parlato dell’Inter e del suo momento di forma. I nerazzurri allenati da Simone Inzaghi, prima della sosta, hanno regolato l’Atalanta a Bergamo per 2-0. Il suo intervento.

MOMENTO GIUSTO – Matteo Barzaghi a Sky Sport, oltre ad aggiornare sulla questione legata al rinnovo di Simone Inzaghi, si è collegato anche al rendimento dell’Inter. I nerazzurri, prima della sosta per le nazionali, hanno battuto l’Atalanta a Bergamo per 0-2 facendo una prova straordinaria in termini di gioco, solidità ed esperienza. Il giornalista commenta in questo modo quanto fatto dai nerazzurri in questo momento. Ecco le sue parole: «La sosta è arrivata nel momento giusto con la squadra che ha messo tutte le forze per quella sfida. E quando l’Inter mette tutta la sua forza e tutti i suoi mezzi diventa una squadra veramente difficile da battere». Quello che più stupisce in casa Inter (ieri le parole di Beppe Marotta) è condizione fisica ritrovata. Fino a qualche settimana fa, prima del Napoli, la squadra di Simone Inzaghi era in difficoltà dal punto di vista atletico. Ma nelle ultime partite, è arrivata una svolta. E anche per questo, adesso, i tifosi interisti possono sognare in grande, in attesa anche del recupero dei vari infortunati.