Barzaghi: «Inter, sospiro di sollievo col Porto! KO con Juventus cancella…»

Barzaghi racconta il doppio stato d’animo in casa Inter dopo il sorteggio Champions League col Porto e la sconfitta contro la Juventus. Si respira gioia amara

GIOIE E DOLORI − In collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, Matteo Barzaghi commenta lo stato d’animo dei nerazzurri: «Sorteggio accolto non male perché il Porto non era la peggiore avversaria da affrontare. Qui ad Appiano Gentile valgono le parole di Zanetti e Marotta. Sospiro di sollievo per non aver incontrato Manchester City e Real Madrid. Porto comunque forte con Conceicao che ha giocato nell’Inter di Ronaldo e Zanetti. C’è ovviamente delusione per il KO con la Juventus. Peggior difesa del campionato in trasferta, peggio del Lecce complessivamente. Sconfitta che cancella le 4 vittorie consecutive di campionato con l’Inter che va a meno 11 dal Napoli capolista».