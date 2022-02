Barzaghi: «Inter, serata magica al Meazza. Attacco? Inzaghi ragiona così»

Matteo Barzaghi, in collegamento su Sky Sport 24, ha presentato la partita del Giuseppe Meazza tra Inter e Liverpool. Secondo l’inviato, Simone Inzaghi sta facendo un ragionamento sull’attacco

STAFFETTA − Il commento di Barzaghi direttamente dal Giuseppe Meazza: «C’è poesia dietro Inter-Liverpool. C’è qualcosa di magico stasera a San Siro, che è pronto per gli ultimi dettagli. L’Inter è da 11 anni che non gioca un ottavo di finale di Champions. Conferme su Lautaro Martinez in vantaggio su Dzeko. Nonostante Alexis Sanchez guadagni posizioni, il ragionamento è che il Toro possa fare a botte e lottare con i difensori del Liverpool e poi il cileno può entrare per cambiare la gara».