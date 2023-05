Barzaghi: «Inter schiaccia sassi! Messaggio forte a Roma e Milan!»

Barzaghi traccia il quadro dell’Inter all’indomani della vittoria schiacciante sul Verona. Il giornalista, nel servizio di Sportmediaset, pensa anche alle prossime decisive partite contro Roma e Milan (vedi focus).

MESSAGGIO – Marco Barzaghi descrive il momento dell’Inter nel corso del servizio preparato per Sportmediaset: «Il cielo sopra l’Inter si è rovesciato. Da potenziale settima in classifica, a dodici minuti dalla fine con la partita contro la Lazio, a un quarto posto in solitaria quasi impensabile. Con tre vittorie consecutive, dodici gol segnati e solo uno subito. Simone Inzaghi è riuscito a ritrovare la sua squadra proprio nel momento più importante della stagione. Quella che solo qualche fine settimana fa sarebbe diventata una partita stregata, con i miracoli di Montipò, è stata stappata con l’autogol di Gaich. Poi un’onda nerazzurra quasi inarrestabile. Con il tracciante nel sette di Calhanoglu, insieme ritorno al gol di Dzeko dopo quattro mesi di astinenza in campionato, come notizie più gustose della serata veronese. Sfruttando un turnover ragionato che li ha permesso di far riposare Onana, Bastoni, Barella, Lukaku e, parzialmente, Darmian, il tecnico nerazzurro si ritrova alla guida di uno schiaccia sassi. Anche grazie a un Lautaro Martinez splendente, con cinque gol nelle ultime tre partite. I suoi sono diciannove gol totali in Serie A, in cui solo Osimhen ha un rendimento migliore. Il 6-0 contro il Verona è un messaggio forte per le avversarie in corsa Champions League, per la trasferta di sabato contro la Roma, e non può non arrivare anche al Milan, per un euroderby da cuori forti».